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Здоровье31 октября 2021 16:06

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 октября 2021 года увеличилось на 140 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 31 октября 2021
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 октября 2021 года

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 октября 2021 года

Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 октября 2021 увеличилось на 140 человек, из которых 128 заболели в муниципальных образованиях, 12 – на месторождениях и производственных объектах. Таким образом, общее число заболевших ковидом с начала пандемии составило 54 176 человек.

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 октября 2021 года

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 октября 2021 года

С внебольничными пневмониями и коронавирусом госпитализирован 931 человек, из них 124 находятся в тяжелом состоянии, 29 – на искусственной вентиляции легких.

Всего выздоровело 50 785 человек, 756 человек умерло (трое за сутки).