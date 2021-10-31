В Лабытнанги водитель «Тойоты» сбил пешехода прямо на «зебре»

Фото: МЧС по ЯНАО

В Лабытнанги накануне, 30 октября, в 15.59 на улице Обской водитель автомобиля «Тойота Корса» наехал на пешехода прямо на «зебре», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО. На месте происшествия работали 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники МЧС.

Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала об аварии в Лабытнанги, которая произошла 18 октября на ул. Дзержинского. Тогда водитель автомобиля «Hyundai» сбил пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП горожанин получил травмы.