Участок от переправы до Лабытнанги осветят 158 светильников, которым не страшны ни снег, ни дождь

Строительство сетей наружного освещения завершилось. Фото: Правительство ЯНАО

На участке дороги от переправы до Лабытнанги закончилось строительство сетей наружного освещения. По словам начальника отдела технического надзора за капитальным ремонтом и развитием автомобильных дорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Дмитрия Окладникова, раньше фонарей здесь не было. Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, на Ямале решили установить линию освещения.

- Приступили к установке опор в начале октября, сейчас проводятся пуско-наладочные работы. После их окончания линию освещения включат на постоянной основе», - рассказал Дмитрий Окладников.

На почти пятикилометровом участке дороги установили 158 опор освещения и столько же светодиодных светильников, которые устойчивы к перепадам температуры, влажности, сильному ветру, граду, дождю или снегу. Зимой на них не формируется ледяной налет, сосульки и обледенение. А ещё на участке заменили трансформаторные подстанции на более мощные.