Число заболевших коронавирусом на Ямале на 30 октября 2021 увеличилось на 138 человек

Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 октября 2021 Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусов на Ямале на 30 октября 2021 года увеличилось на 138 человек, из которых 123 человека заразились в муниципалитетах, 15 – на месторождениях и производственных объектах. Таким образом, с начала пандемии ковид подхватили 54 036 человек.

Коронавирус на Ямале, последние новости на 30 октября 2021

С коронавирусом и внебольничными пневмониями госпитализированы 896 человек, из них 123 находятся в тяжелом состоянии, 27 – на искусственной вентиляции легких.

За весь период выздоровели 50 724 человека, 753 человека скончались (трое за минувшие сутки).