Погода на Ямале 30 октября 2021: шквалистый ветер и умеренный снег. Фото: ГУ МЧС по ЯНАО

На Ямале сегодня, 30 октября, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой, умеренный снег. По западу преимущественно без осадков, в отдельных районах метель. Ветер северный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью и днём -6…-11 С, ночью по западу до -17 С.

В Надымском, Ямальском, Шурышкарском и на севере Пуровского района ожидается ветер с порывами 16-21 м/с. Специалисты напоминают, что необходимо следить за прогнозами синоптиков и быть очень осторожными в неблагоприятный погодный период.