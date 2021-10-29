На Ямале волонтерский штаба #МыВместе набирает добровольцев

Фото: Правительство Ямала

На Ямале волонтеры штаба #МыВместе возобновили работу. Добровольцы в усиленном режиме занимаются доставкой лекарств и продуктов, помогают в медицинских организациях, колл-центрах и продолжат информировать население о вакцинации. Как рассказали в пресс-службе Правительства региона, присоединиться к общественникам могут все желающие, для этого надо подать заявку на сайте Dobro.ru.

Кстати, теперь добровольцы будут оказывать еще и психологическую помощь. Анонимную поддержку волонтеров-психологов может получить любой человек, написав сообщение в чат-бот Viber, Вконтакте или Telegram.

Всего за период повышенной готовности добровольцы выполнили 42 656 заявок, из них за прошедшую неделю - 122 (без учета доставки лекарственных наборов). На данный момент волонтерские корпуса сформированы в каждом муниципальном образовании округа и объединяют представителей крупных волонтерских движений, молодежных советов, советов молодых ученых предприятий ТЭКа и студенческих сообществ.