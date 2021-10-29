Жительница Муравленко накупила косметики на 122 тысячи рублей в фальшивом магазине Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, северянка хотела купить косметику, но вместо этого лишилась крупной суммы денег.

- Заявительница пояснила, что увидел в Интернете сайт с предложением о реализации косметики. Далее женщина перешла по ссылке и оставила свои контактные данные для получения прайс-листа. Позже он пришел потерпевшей на электронную почту. Затем северянка позвонила номеру, указанному на сайте, и договорилась об оформлении заказа. После этого на ее адрес электронной почты были высланы накладные, договор поставки и банковские реквизиты, куда необходимо перевести деньги, - добавили в ведомстве.

Супруг заявительницы перевел на указанный счет 122 тысячи рублей, но товар так и не пришел, а сотрудник компании перестал выходить на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».