На Ямале каждый седьмой пациент моногоспиталя переносит коронавирус в тяжелой форме Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. По данным пресс-службы регионального Правительства, каждый седьмой пациент инфекционного отделения переносит болезнь в тяжелой форме. Подавляющее большинство из них - это те, кто не прошел вакцинацию.

Сейчас в округе развернуто 1 060 коек. Это 35 процентов от общего фонда медицинских учреждений Ямала. За октябрь количество мест увеличилось на 389, из них 96 коек развернули за последнюю неделю: 80 - в Ноябрьске, 6 - в Тарко-Сале и 10 - в Новом Уренгое.

Также в округе продолжается вакцинация от коронавируса. В последнюю неделю ее темпы значительно увеличились: в среднем за сутки процедуру проходят от 2 000 до 2 500 человек. Более 200 тысяч ямальцев привилось первым компонентом препарата, полностью завершили курс вакцинации 184 090 человек, еще 13 тысяч прошли ревакцинацию.