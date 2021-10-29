В Ноябрьске осудят директора магазина, укравшего из кассы 17 тысяч рублей Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске осудят директора магазина, обвиняемого по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). По данным пресс-службы регионального следкома, преступление произошло в сентябре текущего года.

- Директор магазина, используя свое служебное положение, осуществил отмену кассовой операции при продаже товара, принадлежавшего торговой точке. Таким образом, он похитил вверенное ему имущество - денежные средства на сумму более 17 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - добавили в ведомстве.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.