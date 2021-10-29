Число умерших от коронавируса на Ямале на 29 октября 2021 года увеличилось на три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 750 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 136 новых случаев заболевания. На данный момент 889 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 122 из них - в тяжелом состоянии, 20 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 39 849 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 442 (8,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 432 546 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 30 462 человека, с начала пандемии - 7 302 515. Также за сутки зафиксировано 1 163 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 236 220 человек.