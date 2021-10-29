На Ямале учреждения культуры изменят режим работы на период нерабочих дней

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На Ямале в период нерабочих дней, объявленный с 30 октября по 7 ноября, учреждения культуры изменят режим работы. Об этом сообщил директор регионального департамента культуры Евгений Колтунов.

Так, ограничивается посещение государственных и муниципальных организаций, запрещены культурно-массовые мероприятия и приостановлены занятия в клубных формированиях. При этом разрешается индивидуальное посещение музеев, библиотек и других культурно-досуговых учреждений (кинозалов) при наличии QR-кода, свидетельствующего о вакцинации.

- Сейчас для нас важно сохранить здоровье граждан, максимально обеспечив их безопасность. Исходя из этого мы также даем возможность провакцинированным гражданам получить услуги культуры: оформить книгу в библиотеке, в частном порядке посетить музей или посмотреть кино. Что касается детских школ искусств, то они временно уходят на каникулы, - отметил руководитель профильного ведомства.