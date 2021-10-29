Число заболевших коронавирусом на Ямале на 29 октября 2021 года увеличилось на 136 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 136 человек. С начала периода количество заболевших достигло 53 898.

Из общего числа болеющих 899 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 122 из них - в тяжелом состоянии, 20 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 750 человек.

Также за сутки выявлено 20 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 865. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 116 заражений COVID-19, за весь период - 46 033.

Выздоровел за последние сутки 71 человек, с начала пандемии - 50 649.

За последние сутки в России выявлено 39 849 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 442 (8,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 432 546 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 30 462 человека, с начала пандемии - 7 302 515. Также за сутки зафиксировано 1 163 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 236 220 человек.