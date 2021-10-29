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Аэропорт Нового Уренгоя переходит на осенне-зимнее расписание полетов, которое начнет действовать уже с 31 октября. По сообщению пресс-службы организации, полеты по 23 российским направлениям будут выполнять десять авиакомпаний.

- Перевозчики продолжат обслуживать большинство рейсов, открытых в летний период. В частности, будут выполнять рейсы в Томск, Красноярск, Челябинск и Нижнекамск. Также самолеты продолжат летать в Краснодар и Грозный, - рассказали в аэропорту.

Сохраняются рейсы в Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Чебоксары, Уфу и Казань. Кстати, московское направление у ямальцев является самым популярным, этой зимой его планируют обслуживать четыре авиакомпании: «Аэрофлот», «Сибирь», «ЮТэйр» и «Ямал». Из газовой в федеральную столицу можно улететь до 35 раз в неделю.

Зимняя навигация запланирована до 26 марта 2022 года. В расписании возможны изменения, уточнить дни полетов по направлениям можно на официальном сайте аэропорта.

Также напоминаем, что с 31 октября изменится и регламент работы новоуренгойского авиаузла: все вылеты и посадки будут производиться с 7:00 до 17:00, аэровокзал будет работать с 5:45 до 17:30.