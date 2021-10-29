Красноселькупский суд отправил промышлявшего обманом москвича на исправительные работы Фото: Ольга Крыльцова

В Красноселькупском районе вынесли приговор в отношении жителя Москвы, обвиняемого в мошенничестве. По сообщению пресс-службы региональной прокуратуры, мужчина с сентября по декабрь 2019 года размещал на сайте созданного им магазина «SPALCO» информацию о продаже различных товаров. На уловку афериста попались два человека.

- Введенные в заблуждение граждане связывались со злоумышленником по указанному номеру телефона и договаривались о покупке товара. Затем потерпевшие перечисляли на его банковский счет деньги, - добавили в ведомстве.

В итоге общая сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей. Похищенными деньгами москвич распоряжался по своему усмотрению.

Ознакомившись с материалами дела, суд, учтя положительную характеристику преступника, приговорил его к одному году исправительных работ. Также он обязан выплатить одному из потерпевших 70 тысяч рублей.