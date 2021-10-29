В Надыме нерадивые хозяева выбросили на мороз кота в переноске

Фото: Центр помощи бездомным животным "Лучик"

В Надыме нерадивые хозяева решили избавиться от своего кота, выставив бедное животное на улицу в открытой переноске. К счастью, для черного красавца все закончилось хорошо: он попал в городской приют «Лучик».

- Этого кота оставили на улице в открытой переноске, в мороз! Его обнаружила надымчанка, которая утром выгуливала собак возле дома №7 по ул. Полярная. Точнее, самого кота нашли ее собаки, он был в кустах, поскольку вышел погулять. Благо, эти двое с котами дружат, поэтому найденыша не обидели. Бедолагу передали волонтерам «Лучика», теперь он в безопасности, хоть и в шоке, - рассказали зоозащитники.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, надымчане единогласно осудили поведение хозяев кота, которые так хладнокровно избавились от своего питомца. Между тем, уже нашлись люди, готовые подарить животному новый дом, сообщает «МК-Ямал».

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