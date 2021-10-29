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Недвижимость29 октября 2021 8:17

В отдаленном микрорайоне Ноябрьска построят самую большую модульную больницу

Ее площадь составит более тысячи квадратных метров
Марина Прохорова
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Фото: Правительство Ямала

Фото: Правительство Ямала

В Вынгапуровском (отдаленном микрорайоне Ноябрьска) возводится новый амбулаторно-поликлинический комплекс, который заменит действующую деревянную поликлинику. По сообщению пресс-службы Правительства региона, это будет самое большое медицинское сооружение модульного типа в округе. Его площадь составит более тысячи квадратных метров.

На данный момент строители подготовили свайное основание и подвели на участок инженерные сети. Монтаж блоков начнется через месяц, когда их доставят с завода.

Работа медучреждения будет построена по принципу «бережливой поликлиники». Помимо кабинетов врачей в здании разместятся дневной стационар, лаборатория, а также процедурные, прививочные, перевязочные и вспомогательные помещения. Кроме того, жители смогут пройти рентгендиагностику и физиотерапию.

С появлением современного медицинского учреждения вынгапуровцам станут доступны услуги, за которыми ранее приходилось обращаться в центральную больницу Ноябрьска.