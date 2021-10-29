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Общество29 октября 2021 7:40

После вмешательства прокуратуры в Тазовском районе убрали свалку из оленьих шкур

О нарушении стало известно во время проверки
Марина Прохорова
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После вмешательства прокуратуры в Тазовском районе убрали свалку из оленьих шкур

После вмешательства прокуратуры в Тазовском районе убрали свалку из оленьих шкур

Фото: Ольга Крыльцова

Тазовская прокуратура заставила районную власть убрать свалку отходов животноводства, находившуюся на территории райцентра. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

- Прокуратура Тазовского района проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды и земельного законодательства со стороны местной администрацией. В итоге удалось выяснить, что на территории поселка Тазовский есть несанкционированная свалка оленьих шкур, - добавили в прокуратуре.

В связи с этим главе муниципалитета вынесли предупреждение, после чего отходы немедленно убрали.