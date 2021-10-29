После вмешательства прокуратуры в Тазовском районе убрали свалку из оленьих шкур
Фото: Ольга Крыльцова
Тазовская прокуратура заставила районную власть убрать свалку отходов животноводства, находившуюся на территории райцентра. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
- Прокуратура Тазовского района проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды и земельного законодательства со стороны местной администрацией. В итоге удалось выяснить, что на территории поселка Тазовский есть несанкционированная свалка оленьих шкур, - добавили в прокуратуре.
В связи с этим главе муниципалитета вынесли предупреждение, после чего отходы немедленно убрали.