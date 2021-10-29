Фото: прокуратура ЯНАО

Старший советник юстиции Артем Воложанин назначен на должность прокурора Муравленко. Соответствующее распоряжение подписал Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

Артем Воложанин начал работать в органах с 2005 года. Изначально он трудился в Курганской области, занимая должность помощником прокурора Шумихинского района, а затем Целинного и Макушинского.

С августа 2009 года Воложанин работал в прокуратуре Ямала в должностях помощника прокурора Губкинского и зампрокурора этого же города. С сентября 2011 года возглавлял отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью региональной прокуратуры. А с 28 ноября 2016 года состоял в должности прокурора Шурышкарского района.