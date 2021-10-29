Пытаясь спасти сбережения, ноябрянин лишился более 300 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. Мужчина хотел спасти свои сбережения, но вместо этого лишился более 300 тысяч рублей. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, 15 октября горожанину позвонили некие люди, представившиеся сотрудниками службы безопасности банка.

- Собеседники сообщили о попытке несанкционированного списания денег и оформления кредита на имя заявителя. Далее мужчине предложили перевести все имеющиеся у него сбережения на заранее подготовленный лицевой счет. Доверившись аферистам, ноябрянин лишился 301 500 рублей.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до шести лет лишения свободы.