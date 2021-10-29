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Недвижимость29 октября 2021 6:18

В Салехарде завершается ремонт дороги, ведущей в СНТ «Надежда»

Осталось привести в порядок 48 метров
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Салехарде продолжается ремонт дороги, ведущей в СНТ «Надежда». По словам главы города Алексея Титовского, сейчас 700 метров проезда выполнено во временном покрытии.

- На данный момент проезд закрыт. Понимаю, что это создает определенные трудности, но движение по дороге небезопасно. Устанавливаем соответствующие ограждения. Прошу с пониманием и терпением отнестись к сложившейся ситуации, - добавил градоначальник.

Напоминаем, что всего необходимо привести в порядок 748 метров. До конца следующей недели работа завершится. А уже в 2022 году на проезжей части появится долговременное покрытие.