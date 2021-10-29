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Спорт29 октября 2021 5:59

В Муравленко пройдут Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу на Кубок Губернатора Ямала

В них примут участие более ста спортсменов
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

Муравленко готовится принять Всероссийские соревнования по пауэрлифтингу на Кубок Губернатора Ямала, которые пройдут с 3 по 6 ноября. По словам главы города Елены Молдован, в них примут участие более ста спортсменов из шести регионов.

- Наши спортсмены достойно защищают честь не только города, но и Ямала. Среди них мастера спорта России и Международного класса, чемпионы России, Европы и Мира. Только в прошлом году четверым юношам присвоено звание «Мастер спорта России», - сообщила градоначальница.

Отметим, что в связи со сложной эпидобстановкой и введенными ограничениями соревнования пройдут без зрителей и со строгим выполнением всех санитарных правил.