Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске наградили участников проектов инициативного бюджетирования - регионального «Уютный Ямал» и городского «РИТМ». По словам главы города Алексея Романова, в этом году насчитывается четыре победителя, а их предложения интересные и полезные.

Всего же за три года в Ноябрьске реализовано 13 проектов, среди которых благоустройство детских и спортивных площадок, скверов, создание инсталляции и проведение культурно-массовых мероприятий.

- Это здорово, когда есть возможность воплотить свою идею. Когда жители сами, по собственной инициативе, хотят сделать Ноябрьск уютным, - отметил градоначальник.

Также он сообщил, что в следующем году планируется увеличить финансирование данного направления.