Погода на Ямале на 29 октября: снег с утра и до вечера

Погода на Ямале на 29 октября. Фото: Вера Зенина

В пятницу, 29 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -7, ночью -12. Ветер 9-14 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -7. Ветер 1-3 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -9. Ветер 6-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -2, ночью -6. Ветер 5-7 м/с.

Губкинский: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -8. Ветер 5-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -7. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, утром - снег. Днем -7, ночью -11. Ветер 10-15 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -11. Ветер 4-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.