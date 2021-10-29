Погода на Ямале на 29 октября: снег с утра и до вечера

Погода на Ямале на 29 октября.
Фото: Вера Зенина
В пятницу, 29 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -7, ночью -12. Ветер 9-14 м/с.
Надым: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -7. Ветер 1-3 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -9. Ветер 6-10 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и снег. Днем -2, ночью -6. Ветер 5-7 м/с.
Губкинский: пасмурно и снег. Днем 0, ночью -8. Ветер 5-8 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -7. Ветер 5-8 м/с.
Лабытнанги: пасмурно, утром - снег. Днем -7, ночью -11. Ветер 10-15 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -1, ночью -11. Ветер 4-8 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.