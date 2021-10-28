В период нерабочих дней энергетики обеспечат ямальцев надежным электроснабжением

Фото: «Россети Тюмень»

В предстоящие нерабочие дни, объявленные с 30 октября по 7 ноября, специалисты «Россети Тюмень» готовы обеспечить надежное электроснабжение для жителей Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. К проведению аварийно-восстановительных работ готовы 189 бригад в количестве 863 человек, 434 единицы автомобильной и спецтехники, а также 74 резервных источника питания (РИСЭ) общей мощностью 11 МВт.

- Во всех подразделениях компании «Россети» на дежурстве остается персонал, непосредственно задействованный в решении производственных задач. На случай возможных аварийно-восстановительных работ готовы 9 832 бригады, 47 536 человек и 24 041 единица спецтехники, а также 6 328 резервных источников питания (РИСЭ) общей мощностью 501,1 МВт, - рассказали в организации.

На особом контроле находится электроснабжение медицинских учреждений. В настоящее время компании Группы обеспечивают электроэнергией свыше 450 больниц, принимающих пациентов с коронавирусом. Для бесперебойного питания госпиталей установлено более 250 РИСЭ суммарной мощностью около 38 МВт.

Кстати, для защиты здоровья персонала компания реализует комплекс необходимых мер: термометрия перед доступом на рабочие места, тестирование на COVID-19, дезинфекция помещений и другие. Все сотрудники обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты - масками и антисептиками. Также проводятся информационные кампании о мерах профилактики и организована вакцинация от COVID-19 и гриппа.

В период ограничительных мер усилена работа по дистанционному обслуживанию потребителей. Для оперативной обратной связи с клиентами открыта круглосуточная «горячая линия» 8-800-220-0-220, где работают около 400 операторов. Также действуют специализированные онлайн-сервисы (портал-тп.рф и мобильное приложение), с помощью которых можно оставить заявку на наиболее востребованные услуги, включая техприсоединение, установку или замену приборов учета.