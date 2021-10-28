Число умерших от коронавируса на Ямале на 28 октября 2021 года увеличилось на три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 747 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 137 новых случаев заболевания. На данный момент 917 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 113 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 40 096 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 539 (8,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 392 697 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 29 318 человек, с начала пандемии - 7 272 053. Также за сутки зафиксировано 1 159 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 235 057 человек.