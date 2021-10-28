В Ноябрьске замдиректор Центра лабораторного анализа, попавшийся на взятке, теперь подозревается в мошенничестве Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске всплыл еще один преступный эпизод в деятельности заместителя директора филиала ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по УФО» в ЯНАО. По сообщению пресс-службы регионального следкома, теперь он обвиняется еще и в мошенничестве.

- Установлено, что мужчина оплатил частью взятки, полученной от руководителя коммерческой организации, ремонт служебного автомобиля, после чего представил в бухгалтерию ложные отчетные документы о ремонте машины за личные средства. В результате мошеннических действий он получил 18 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

Кроме того, сейчас в суде рассматривается уголовное дело по обвинению мужчины в получении взятки в размере 350 тысяч рублей от генерального директора ООО «СеверАвтоТранс».

В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемого наложен арест. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.