Число заболевших коронавирусом на Ямале на 28 октября 2021 года увеличилось на 137 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 137 человек. С начала периода количество заболевших достигло 53 762.

Из общего числа болеющих 917 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 113 из них - в тяжелом состоянии, 22 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 747 человек.

Также за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 845. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 131 заражение COVID-19, за весь период - 45 917.

Выздоровели за последние сутки 67 человек, с начала пандемии - 50 578.

За последние сутки в России выявлено 40 096 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 539 (8,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 392 697 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 29 318 человек, с начала пандемии - 7 272 053. Также за сутки зафиксировано 1 159 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 235 057 человек.