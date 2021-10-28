Фото: личная страница Виктора Казарина в соцсети

Между Губкинским и Пурпе запустят четыре комфортабельных автобуса. Они начнут курсировать с нового года. Об этом сообщил депутат ЗакСобрания ЯНАО Виктор Казарин.

- Сейчас маршрут межмуниципальный. Тендер выиграл индивидуальный предприниматель, который перевозит людей на своем транспорте. С января, когда маршрут станет городским, на рейсы выйдут автобусы муниципального учреждения Автодорсервис. Они адаптированы для маломобильных категорий граждан и оснащены информационными табло, - добавил Виктор Казарин.

Также напоминаем, что в Пурпе построят новый железнодорожный вокзал вместимостью 200 пассажиров.