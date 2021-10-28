Светящиеся деревья и медиа-экран: в Тазовском началась реализация проектов «Уютного Ямала»

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском началась реализация инициатив граждан, выдвинутых в рамках проекта «Уютный Ямал». В тройке победителей оказались предложения по благоустройству, набравшие наибольшее количество голосов. Об этом рассказали в пресс-службе района.

Согласно плану, в райцентре установят почти 50 модернизированных мусорных контейнеров с крышкой, некоторые площадки ТКО перенесут в более удобные места, а их ограждение заменят на новое.

На одной из центральных улиц появится аллея из светящихся деревьев. Новый объект сделает поселок ярче и создаст праздничное настроение.

Также на центральной площади появится гигантский медиа-экран. Он будет транслировать самые яркие моменты праздников, концертов и конкурсов. Сейчас специалисты завершают крепление электронных модулей и приступают к пуско-наладочным работам.