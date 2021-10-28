Фото: Правительство ЯНАО

Автопарк Муравленко и Лабытнанги планируют перевести на газомоторное топливо. Для этого в городах построят специальные автозаправочные станции. Кстати, еще одна подобная заправка появится в Салехарде. Они начнут работать до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона.

- После установки газовых станций планируем полностью перевести автопарк Муравленко и Лабытнанги на газомоторное топливо. В Надыме автобусы, которые осуществляют пассажирские перевозки, уже полностью переведены на газомоторное топливо, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Денис Напольских.

Станции установят на автобусных предприятиях города, что позволит сократить время заправки транспорта.

Кстати, губернатор Дмитрий Артюхов не раз говорил о необходимости перевода техники на экологически чистое топливо. Это позволит снизить вредные выбросы в атмосферу в 2-3 раза.

Напоминаем, что сейчас на Ямале работает четыре АГНКС: в Надымском районе, Новом Уренгое, Салехарде и Ноябрьске. С вводом новых станций их число возрастет до семи.

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