В Красноселькупе наказали владельцев магазинов, которые завысили цены на картофель и масло Фото: Вера Зенина

Прокуратура Красноселькупского района обнаружила завышенные цены на продукты питания в магазинах райцентра. По сообщению пресс-службы ведомства, нарушения удалось выявить во время проверки.

- Установлено, что индивидуальные предприниматели на 120 процентов завысил цены на лук, яблоки, капусту, картофель, растительное масло и другие товары, - рассказали в прокуратуре.

В связи с этим бизнесменам вынесли предупреждения, а также возбудили на них административные дела по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования).

По результатам их рассмотрения цены на продукты снижены до установленной нормы, а виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.