В аксарковском детском саду открылась STEAM-лаборатория для развития научных познаний малышей

Фото: личная страница Ивана Сакала в соцсети

В аксарковском детском саду «Солнышко» открылась STEAM-лаборатория. По словам главы Приуральского района Ивана Сакала, теперь уже в дошкольном возрасте у ребят будут закладываться навыки научного поиска. Это позволит вырастить поколение экспертов в области науки, технологий, инженерии, математики, языка и анализа, а также специалистов по кибербезопасности, картографии и астрономии.

«Детская универсальная STEAM-лаборатория» состоит из пособий для занятий по пяти программам: основы чтения, программирования, математики, картографии и астрономии. Малыши будут осваивать новые знания через сюжетно-ролевые игры и творческие STEAM-проекты.

Всего для детского сада закупили 17 наборов. Специалисты дошкольного образования прошли курсовую подготовку и готовы обучать наших малышей.