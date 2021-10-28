Надымская прокуратура заставила подрядчика огородить глубокую яму, в которую провалился ребенок Фото: Ольга Крыльцова

Надымская прокуратура заставила руководство ООО «Связьмонтаж» огородить глубокую яму, в которую провалился ребенок. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

- Установлено, что подрядная организация, при проведении земляных работ в районе дома № 19 по ул. Комсомольской, нарушила технику безопасности. Рабочие не огородили яму, из-за чего в нее упал несовершеннолетний, - сообщили в прокуратуре.

После того как руководителю вынесли предупреждение, вокруг ямы быстро установили забор.

Напоминаем, что несколько лет назад в городе произошла страшная трагедия: местная жительница упала в яму с кипятком, получив ожоги 40 процентов тела. К сожалению, спасти северянку не удалось, она умерла в московской клинике.