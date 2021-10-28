В аэропорту Нового Уренгоя появился второй деайсер, применяемый для обработки самолетов от наледи

Фото: аэропорт Новый Уренгой, соцсеть ВКонтакте

В аэропорту Нового Уренгоя появился новый деайсер. Это машина, которая применяется для обработки самолетов от наледи. По сообщению пресс-службы организации, его телескопическая стрела может подниматься на высоту более 14 метров, что позволяет обрабатывать любые типы воздушных судов.

- Деайсер является важнейшей техникой для подготовки самолетов к полетам в холодное время года. Безопасность перелета напрямую зависит от качества противообледенительной обработки, - сообщили в аэропорту.

Новый деайсер приступит к работе на следующей неделе, а пока обработка осуществляется с помощью одной машины. Всего к работе в зимний период будет привлечено около 30 единиц техники: плужно-щеточные машины, тракторы, грейдеры, шнекороторы и деайсеры

Кстати, для работы последних в этом году закуплено около 70 тонн противообледенительных жидкостей.

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