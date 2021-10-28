Муравленковцы смогут дожидаться автобусов в новых теплых остановках

Фото: личная страница Елены Молдован в соцсети

В Муравленко появились четыре новые теплые остановки. Они расположены у городской больницы, на двух сторонах дороги у городского дома культуры «Украина» и в микрорайоне Солнечный. Об этом рассказала глава города Елена Молдован.

Закрытый модуль оборудован ИК обогревателями, тепловой завесой, вентиляцией, освещением, камерой видеонаблюдения, скамьей для сидения и пандусом для заезда в помещение.

Открытый модуль состоит из навеса и остекленных стеновых панелей, защищающих от ветра с трех сторон. Он также оборудован двумя скамьями с подогревом сидений, освещением и камерой видеонаблюдения.

Также остановки имеют Wi-fi-модуль, разъемы для зарядки телефона и интерактивные экраны с защитой от вандалов - на них можно посмотреть, где находится нужный автобус, а также получить информацию о погоде, изучить карту города, путеводитель и афишу. В настоящее время завершаются работы по информационному наполнению.