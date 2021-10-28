Жительница Тарко-Сале купила дорогую коляску в несуществующем магазине Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Пуровского района обратилась 29-летняя жительница Тарко-Сале, ставшая жертвой мошенников. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, женщина решила купить коляску, но вместо этого лишилась почти 30 тысяч рублей.

- В августе 2021 года женщина увидела в социальной сети аккаунт интернет-магазина по продаже детских товаров. Просмотрев каталог, северянка решила приобрести коляску, за которую внесла предоплату в 11 950 рублей. Спустя некоторое время ей перезвонил якобы сотрудник магазина, который сообщил, что необходимо полностью оплатить товар. В итоге таркосалинка перевела еще 17 450 рублей, - добавили в ведомстве.

Спустя некоторое время магазин пропал из Сети, телефон продавца перестал отвечать, а коляска так и не была доставлена. Сама женщина лишилась 29 400 рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».