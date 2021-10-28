Глава Надымского района отчиталась о проделанной работе в сфере экологии

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

Глава Надымского района Дмитрий Жаромских отчитался о проделанной работе в сфере экологии. По его словам, в течение сезона проводились субботники, высаживались деревья, убирались территории и ликвидировались несанкционированные свалки. Большая работа проведена в рамках благоустройства. Мероприятия проходили как в городе, так и в поселениях.

- Если в 2020 году было ликвидировано 17 участков с несанкционированными свалками, то в этом году уже 30. Это более 11 гектаров площади, - добавил Дмитрий Жаромских.

Также важным проектом, реализованным в этом году, стал Цех по переработке автомобильных покрышек. Это первое предприятие такого рода на Ямале.

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

- С появлением такого цеха мы сможем, с одной стороны, сократить количество выброшенных автомобильных шин, а с другой - производить продукцию (резиновую крошку) и создавать новые рабочие места. Крошку мы планируем использовать в качестве покрытия при строительстве детских и спортивных площадок, - рассказал глава района.