Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое устанавливают пять теплых остановок. Об это рассказал глава города Андрей Воронов.

- Сейчас специалисты собирают каркас, стеклят, а после подключат павильоны к теплу. Откроют, как все будет готово. Новые остановки в два раза больше тех, которые устанавливали ранее. Теперь их 13, - добавил градоначальник.

Павильоны появятся на ул. Молодежная «Центр творчества», возле гимназии, парка «Дружба», Богоявленского собора (по направлению к ул. Ямальская) и на ул. Пушкинская (Коротчаево).

Еще два теплых остановочных павильона городу подарит компания «Мостострой-11», построившая развязку «Солнечная».