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Общество28 октября 2021 5:24

Житель Салехарда предстанет перед судом за очередную пьяную езду

Ему грозит уголовная ответственность
Марина Прохорова
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Житель Салехарда предстанет перед судом за очередную пьяную езду

Житель Салехарда предстанет перед судом за очередную пьяную езду

Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудят 35-летнего горожанина, который в очередной раз сел пьяным за руль. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование.

- Установлено, что ранее гражданин уже управлял автомобилем в нетрезвом виде. За это в феврале 2021 года он был подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей. Также его лишили права управления транспортными средствами на срок один год и шесть месяцев. Штраф он так и не оплатил, - добавили в ведомстве.

Сейчас салехардец обвиняется по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».