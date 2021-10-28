Погода на Ямале на 28 октября: к вечеру заметно потеплеет

Погода на Ямале на 28 октября.
Фото: Вера Зенина
В четверг, 28 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и сильный снег. Днем -5, ночью -4. Ветер 6-13 м/с.
Надым: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -2. Ветер 6-10 м/с.
Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -2. Ветер 6-10 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно, вечером - снег. Днем -14, ночью -6. Ветер 6-8 м/с.
Губкинский: пасмурно, вечером - снег. Днем -9, ночью -2. Ветер 6-9 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -10, ночью -4. Ветер 5-8 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и сильный снег. Днем -6, ночью -3. Ветер 5-11 м/с.
Муравленко: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -1. Ветер 4-8 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.