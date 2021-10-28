Погода на Ямале на 28 октября: к вечеру заметно потеплеет

Погода на Ямале на 28 октября. Фото: Вера Зенина

В четверг, 28 октября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и сильный снег. Днем -5, ночью -4. Ветер 6-13 м/с.

Надым: пасмурно и снег. Днем -5, ночью -2. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -2. Ветер 6-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - снег. Днем -14, ночью -6. Ветер 6-8 м/с.

Губкинский: пасмурно, вечером - снег. Днем -9, ночью -2. Ветер 6-9 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -10, ночью -4. Ветер 5-8 м/с.

Лабытнанги: пасмурно и сильный снег. Днем -6, ночью -3. Ветер 5-11 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -7, ночью -1. Ветер 4-8 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.