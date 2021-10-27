В Ямальском районе около 200 семей переедут в новые квартиры до конца года

Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

В Ямальском районе продолжается переселение граждан из аварийного жилья. По словам главы муниципалитета Андрея Кугаевского, к концу 2022 году планируется переселить около 200 семей, а в ближайшие пять лет - еще 600.

- Для этого активно строим новое жилье, уже сейчас планируем благоустройство и озеленение придомовых территорий. В планах до 2025 года построить почти 45 тысяч квадратных метров жилья, в том числе и для специалистов бюджетной сферы, - сообщил Андрей Кугаевский.

Также он рассказал, что в ближайшие несколько лет будет расселено 140 ветхих домов. Первые 30 деревяшек пойдут под снос уже в следующем году.

Напоминаем, что переселение северян в теплые и уютные квартиры - одна из важнейших задач, поставленная губернатором Дмитрием Артюховым.