Пенсионеры обошли молодежь в использовании мобильного интернета

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Ямальские пенсионеры по интернет-аппетитам обошли молодежь, обеспечив своему региону уникальную ситуацию на Большом Урале. Только за последний месяц они скачали c помощью мобильного интернета почти 330 Гб трафика, обогнав «поколение Z» по объему данных на 20%. Количество абонентов преклонного возраста также превышает число северных «тик-токеров» в 5 раз.

К общероссийскому дню бабушек и дедушек с помощью инструментов BigData аналитики МегаФона впервые исследовали обезличенные данные по онлайн-предпочтениям возрастных абонентов Ямало-Ненецкого автономного округа.

Жители региона старше 55 лет скачивают в интернете на 31% больше данных, чем годом ранее. Самые активные в сети живут не в столице, а в поселках и селах нефтяного округа. Связисты даже нашли онлайн-рекордсмена. Им стал 55-летний житель закрытого вахтового поселка Ямбург. Всего за месяц мужчина скачал более 370 Гб трафика, что в 25 раз больше, чем в среднем качают пользователи смартфонов в регионе. В топе наиболее онлайн-продвинутых также отмечены пенсионеры микрорайона Лимбяяха и поселка Уренгой.

Востребованным стало у пожилых абонентов и интернет-чтение. Но стоит отметить, что чаще всего скачивают книги именно женщины. Они загружают в сети героическое и любовное фэнтези, остросюжетные любовные романы и современные триллеры. Рекорд по количеству интернет-произведений принадлежит именно представительнице слабого пола. Так, всего за месяц 57-летняя жительница округа загрузила из электронной библиотеки свыше 29 романов. Для сравнения, в среднем интернет-активный житель Ямала за 30 дней успевает скачать не более 2 электронных книг.

За год общее число ямальских абонентов 55+, кто поменял кнопочные телефоны на смартфоны, выросло на 200%, т.к. изначально регион с богатой историей по добыче газа и нефти, всегда был лидером по наличию современных гаджетов у населения. В первой пятерке самых популярных устройств: Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi и Apple.