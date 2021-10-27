Глава Салехарда рассказал, как собираются украсить город к Новому году

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Глава Салехарда Алексей Титовский рассказал о некоторых новогодних элементах, которыми собираются украсить город. Так, световые фигуры появятся на улице Ленина, там же для горожан сделают «звездное небо». А на радость молодежи планируется установить фотозону с тремя фигурами медведей.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

Световые консоли украсят улицы Республики и Чубынина. Еще там появятся световые перетяжки. Также яркие огни украсят улицы Броднева и Матросова.

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В сквере Молодежный подсветят фасады первого этажа и украсят деревья. Не останутся в стороне и новые объекты благоустройства - сквер у «Сияния Севера» и площадь у «Недр Ямала».

Что касается идеи ледового городка у «Геолога», то она станет известна чуть позже.