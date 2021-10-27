Новоуренгоец, решивший зарубить друга топором, отправится в колонию

Новоуренгоец, решивший зарубить друга топором, отправится в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое вынесли приговор в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство. По данным пресс-службы регионального следкома, происшествие случилось в ночь на 12 июля 2021 года в доме по ул. Звездная.

- Между двумя мужчинами произошла ссора. Хозяин квартиры схватил топор и нанес 38-летнему гостю несколько ударов по голове. Спасли потерпевшего вовремя прибывшие сотрудники полиции. Мужчину доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь , - добавили в ведомстве.

В итоге суд назначил виновному наказание в виде 6,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.