На Ямале заполняемость заведений культуры и общепита не должна превышать 50 процентов

На Ямале заполняемость заведений культуры и питания не должна превышать 50 процентов Фото: pixabay.com

На Ямале ужесточат контроль за соблюдением антиковидных мер. Решение об этом приняли на сегодняшнем совещании при участии губернатора Дмитрия Артюхова. Так, предприятия общественного питания и учреждения культуры будет предписано заполнять лишь на 50 процентов вместо 75, как было утверждено ранее.

- Мы не прекращаем полностью культурную и спортивную жизнь на Ямале. Но нужно понимать, что обязательное условие в таком случае - четкая дисциплина и граждан, и самих учреждений. Муниципалитетам необходимо наладить жесткий контроль и неукоснительное соблюдение противоэпидемических требований, а нарушителей - наказывать, - сказал глава региона.

Также он отметил, что для мероприятий, семинаров и совещаний, которые можно провести в онлайн-режиме, лучше избрать именно такую форму.

Напоминаем, что с 25 октября культурные, досуговые и спортивные заведения открыты только для жителей с QR-кодами о прививке или недавно перенесенном заболевании, либо с отрицательным результатом ПЦР-теста.