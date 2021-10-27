Число умерших от коронавируса на Ямале на 27 октября 2021 года увеличилось на три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 744 северянина.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 134 новых случая заболевания. На данный момент 889 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 115 из них - в тяжелом состоянии, 19 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 36 582 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 055 (8,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрирован 8 352 601 случай в 85 регионах. Излечился от коронавируса 29 151 человек, с начала пандемии - 7 242 735. Также за сутки зафиксировано 1 123 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 233 898 человек.