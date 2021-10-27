Число заболевших коронавирусом на Ямале на 27 октября 2021 года увеличилось на 134 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 134 человека. С начала периода количество заболевших достигло 53 625.

Из общего числа болеющих 889 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 115 из них - в тяжелом состоянии, 19 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 744 человека.

Также за сутки выявлено 12 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 839. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 122 заражения COVID-19, за весь период - 45 786.

Выздоровели за последние сутки 45 человек, с начала пандемии - 50 511.

За последние сутки в России выявлено 36 582 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 055 (8,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрирован 8 352 601 случай в 85 регионах. Излечился от коронавируса 29 151 человек, с начала пандемии - 7 242 735. Также за сутки зафиксировано 1 123 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 233 898 человек.