За сутки от 1 500 до 2 000 ямальцев прививаются от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ямале продолжается вакцинация от гриппа и коронавируса. От COVID-19 в сутки прививаются 1 500 - 2 000 ямальцев. По сообщению пресс-службы Правительства региона, в настоящий момент прививки сделали 197 743 человека, а 182 456 - полностью завершили курс вакцинации. Кроме того, более 11 500 человек прошли ревакцинацию.

В округе имеется достаточный запас двухкомпонентных вакцин «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), «КовиВак», и «ЭпиВакКорона» - 36 129 доз первого компонента и 52 111 - второго, а также препарат «Спутник Лайт» в количестве 45 663 дозы. Сдать прививку можно в любом из 79 пунктов вакцинации.

Что касается гриппа, то за два месяца в округе привились 129 744 ямальца: 69 546 взрослых и 60 198 детей. Вакцинация детей и беременных проводится препаратом «Ультрикс Квадри», а взрослых - препаратом «Совигрипп». Поставки регулируются федеральным министерством и проводятся на регулярной основе.

По словам врачей, вирус гриппа может быть особенно опасен при одновременном попадании в организм с коронавирусом. Поэтому медики рекомендуют пройти вакцинацию сразу от двух инфекций, чтобы максимально защитить себя и окружающих. Накануне Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа - соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Ранее одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа одобрила Всемирная организация здравоохранения.