На Ямале открылась первая школа кадрового резерва

Фото: Правительство ЯНАО

В Салехарде состоялось открытие Ямальской школы кадрового резерва. Она создана для подготовки современных управленцев и выстраивания доверительных отношений между командами. По информации пресс-службы правительства региона, в первый поток обучения вошли 70 руководителей различных уровней. Все они предварительно прошли диагностику достижений и мотивации к развитию.

Старт работе школы дал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Он стал первым спикером программы, рассказав о своем управленческом опыте, формировании команды и миссии своей работы.

- Моя цель - сделать Ямал лучшим регионом российской Арктики по качеству жизни. Для этого необходимо решить ряд вопросов, мы к этому идем. Ямальскую школу кадрового резерва мы запускаем, чтобы сформировать большую общую профессиональную команду. Зачастую мы плохо умеем взаимодействовать, не доверяем друг другу - отсюда появляются проблемы, бюрократия. Уверен, что обучение позволит нам решить эти вопросы. За основу мы взяли лучший опыт - федеральную программу кадрового резерва, - рассказал Дмитрий Артюхов.

Сама программа включает в себя пять модулей. Помимо лекций слушателям предстоят совместные спортивные тренинги и стажировки.

Обучение первого потока завершится в апреле 2022 года. В финале программы слушатели предложат проработанную инициативу по социально-экономическому развитию округа.