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Происшествия27 октября 2021 10:42

Приняв мошенника за сотрудника банка, новоуренгойка лишилась более 160 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Приняв мошенника за сотрудника банка, новоуренгойка лишилась более 160 тысяч рублей

Приняв мошенника за сотрудника банка, новоуренгойка лишилась более 160 тысяч рублей

Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1973 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По сообщению регионального УМВД, женщина хотела спасти свои деньги, но вместо этого лишилась более 160 тысяч рублей.

- Заявительнице позвонил некий человек, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он, под предлогом отмены несанкционированного кредита, убедил северянка пойти в банк и оформить там уже настоящий займ на 163 тысячи рублей. Затем новоуренгойка перевела деньги на указанный счет, после чего лжесотрудник перестал выходить на связь, - добавили в ведомстве.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.